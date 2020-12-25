الجفرة.. اهتمام الحكومة الليبية بالطرق المؤدية لمدينة زلة

تقرير/218

قام نائب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المهندس “مسعود خليفة علي” رفقة عدد من أعضاء المجلس التسييري الجفرة وحكماء وأعيان الجفرة بزيارة ميدانية إلى عدد من المواقع الواقعة في نطاق البلدية.

بدأت الجولة بموقع خلاط مادة الأسفلت بمنطقة كسارات الجبال السوداء جنوبي مدينة سوكنة ومن ثم انتقل الوفد إلى مدينة زلة للوقوف على موقعي صيانة طريقي ودان زلة و زلة مرادة والذي تنفذه شركة بيوت للمقاولات العامة حيث كان في استقبال وكيل المواصلات والوفد المرافق له، رئيس الفرع البلدي زلة وعدد من أعيان وحكماء مدينة زلة واطلع الجميع على مدى جاهزية البدء في تنفيذ هذا المشروع والذي أعطي فيه الأذن بالبدء الفعلي للصيانة خلال هذه الزيارة حيث من المفترض أن تنتهي أعمال هذه الصيانة ويتم تسليم الموقعين في مدة لاتتجاوز العشرة أشهر .

يذكر أن مسافة كل طريق ستتم صيانتها في الموقعين 70 كم .. وتعد هذه المواقع وهذه الطرق معابر مهمة جداً لسكان بلدية الجفرة بالأخص أهالي مدينة زلة من الناحية الصحية و التجارية و الاجتماعية-حسب رئيس الفرع البلدي زلة .

كما أكد رئيس الفرع على أهمية هذه الصيانة لهذه الطرق ومدى التطلع لإنجازها في أقرب وقت نظراً للحاجة الماسة والملحة من قبل أهالي مدينة زلة لهذه الطرق وأن الفرع البلدي زلة وكافة أهالي المدينة على استعداد في مد يد العون للشركة المنفذة والوقوف معهم حتى إنجاز هذه الأعمال بأفضل حال وأقرب وقت .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية