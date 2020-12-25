الصغير: تعهد السراج بتمويل الانتخابات مؤشر على استمراره بالحكم

علق حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، على كلمة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، والتي ألقاها بمناسبة ذكرى الاستقلال.

قال “الصغير” إن “السراج” يتجاوز ملتقى الحوار ويحصر مهمته في إرساء (قاعدة دستورية ) للانتخابات، ويتعهد بتمويل وتأمين الانتخابات وفي ذلك تصريح بإستمراره وبأن الحكومة ستكون حكومة المجلس الرئاسي الحالي” وفق قوله.

أضاف “الصغير”: “السراج يدعو اعضاء الرئاسي المقاطعين للالتحاق لتوسيع شرعية استمراره وإعطاء حظوظ لنجاح حكومته. السراج يدعو البعثة لنقطتين الاأولى الاسراع بإيجاد قاعدة دستورية عن طريق ملتقى الحوار والثانية الدعم الفني والخبرة لانجاح الانتخابات، وفق تعبيرها.

وتابع” الصغير”: “السراج يقول بأنه منفتح على الجميع بإستثناء منتهجي الارهاب والتطرف.. بإعتقادي لن يتأخر السراج بتكليف رئيس حكومة ومطالبته بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة موسعة خارج إطاري مجلس النواب والدولة وبطريقة التفويضات والتبرير دائماً وأبداً هو عجز هذه الكيانات عن خلق بديل ولضرورات المرحلة والتعليق على بدء العد التنازلي لانتخابات لا يوجد منها سوى بيان صحفي من مبعوثة اممية بالانابة مستمرة في مهمتها فقط لغياب البديل كالسراج”.