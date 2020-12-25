محمد فؤاد: فضحت صفقات كثيرة لـ«السراج» ولكن «صفقة حفتر» مشكوك فيها

قال الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”: يتهمونا بأننا نسكت على تجاوزات فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وصفقته المزعومة مع حفتر، صحيح اللى اختشوا ماتوا “، على حد تعبيره.

وقال محمد فؤاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أنا وأشرف الشح -أشرف الشح، المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري»- أكثر من هاجم السراج في الإعلام عندما كانوا يدافعون هم عنه” على حد قوله.

وتابع:” أنا وأشرف هم من فضح “صفقة أبو ظبى” وملتقى غدامس، عندما كانوا هم أكثر الداعمين للسراج وكذبونا ثم بعد ذلك طعنهم حفتر فى الظهر وجاءوا بالدمار إلى طرابلس”، على حد زعمه.

واستطرد:” عندما نقول أن خبر “صفقة السراج وحفتر” بوساطة إيطالية خبر مشكوك فيه، فهذا يعنى أن لدى مصادر موثوق بها نفت هذا الخبر وليس دفاعا عن السراج بالطبع لأنه يدير ليس أكثر”.