بعد اختفاء الغزالة.. نوايا لإزالة أشجار نخيل تجاوز عمرها 80 عاما

متابعة/218

نوهت شركة الخدمات العامة في مدينة طرابلس بأن ميدان الغزالة تحت أعمال التجديد والصيانة بالكامل وذلك في إطار سعي الشركة لصيانة وتجديد المعالم التاريخية للمدينة وتجميل المنظر الجمالي ‎- حسب بلدية طرابلس المركز.

وأضافت البلدية في تصريح لها إن ماحصل من لغط بخصوص إزالة أشجار النخيل بالميدان التي يتجاوز عمرها “80” عاماً وارتفاعها يصل إلى “30” متراً مرده حرص المجلس البلدي والشركة لتلافي أي ضرر قد ينتج عن سقوط الأشجار بسبب الرياح والعوامل الجوية وستتم غراسة أشجار نخيل بديلة عنها.

يذكر أن هذا الميدان الذي يعد من أهم المعالم التاريخية للعاصمة الليبية طرابلس قد شهد منذ سنوات اختفاء التمثال التاريخي الذي كان يتوسطه وهو للغزالة والحسناء وكانت دفوعات السلطات آنذاك عن الاختفاء هو ضرورة إجراء صيانة للمعلم التاريخي ثم إرجاعه الذي لم يتم حتى الآن ليلتحق به بعد سنوات اختفاء تمثال الفارس والحصان الذي كان يتربع فوق العمود المقابل للبحر بجوار مبنى السرايا الحمراء التاريخي.

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