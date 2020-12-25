الصغير: السراج تجاوز ملتقى الحوار وتصريحاته تشير إلى استمراره في السلطة

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، يتجاوز ملتقى الحوار ويحصر مهمته في إرساء (قاعدة دستورية) للانتخابات، مشيرا إلى أن تعهده بتمويل وتأمين الانتخابات يعتبر تصريحا باستمراره وبأن الحكومة ستكون حكومة المجلس الرئاسي الحالي.

وأضاف الصغير أن السراج يدعو أعضاء الرئاسي المقاطعين للالتحاق لتوسيع شرعية استمراره وإعطاء حظوظ لنجاح حكومته، مبينا أنه يدعو البعثة لنقطتين الأولى الإسراع بإيجاد قاعدة دستورية عن طريق ملتقى الحوار والثانية الدعم الفني والخبرة لإنجاح الانتخابات.

وأشار الصغير إلى أن السراج يقول بأنه منفتح على الجميع باستثناء منتهجي الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أنه يعتقد أن السراج لن يتأخر بتكليف رئيس حكومة، وأن مطالبته بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة موسعة خارج إطاري مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، وبطريقة التفويضات والتبرير دائما وأبدا، هو عجز هذه الكيانات عن خلق بديل ولضرورات المرحلة والتعليق على بدء العد التنازلي لانتخابات لا يوجد منها سوى بيان صحفي من مبعوثة أممية بالإنابة مستمرة في مهمتها فقط لغياب البديل كالسراج.

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