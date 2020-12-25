مصراتة.. تعبيد طريق تربط معهد الأورام بطريق المطار

ذكر مكتب العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي مصراتة أن الأعمال متواصلة على قدم وساق لتنفيذ مشروع الطريق الرابطة بين المعهد القومي للأورام بمصراتة، وطريق المطار ، الكائنة بالفرع البلدي الغيران.

وأفاد المكتب في تدوينة له أن شركة الطرق، تضطلع بتنفيذ المشروع وبإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتنسيق مع المجلس البلدي مصراتة ويبلغ طول الطريق 2 كم وبعرض 6 أمتار، ضمن ما يضطلع به الجهاز، لصيانة الطرقات وتعبيدها وصيانتها على مستوى مصراتة وضواحيها.

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