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مصراتة.. تعبيد طريق تربط معهد الأورام بطريق المطار

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر مكتب العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي مصراتة أن الأعمال متواصلة على قدم وساق لتنفيذ مشروع الطريق الرابطة بين المعهد القومي للأورام بمصراتة، وطريق المطار ، الكائنة بالفرع البلدي الغيران.

وأفاد المكتب في تدوينة له أن شركة الطرق، تضطلع بتنفيذ المشروع  وبإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتنسيق مع المجلس البلدي مصراتة ويبلغ طول الطريق 2 كم وبعرض 6 أمتار، ضمن ما يضطلع به الجهاز، لصيانة الطرقات وتعبيدها وصيانتها على مستوى مصراتة وضواحيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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