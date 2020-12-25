السفير الهولندي: نحتفل مع الليبيين بعيد استقلالهم وحان الوقت للتوافق

هنأ السفير الهولندي لدى ليبيا “لارس تومرز” الليبيين بعيد الإستقلال الــ 69 عبر تغريدة له في تويتر بقوله “نحتفل اليوم مع الليبيين بعيد استقلالهم”.

وأضاف ” تومرز” أن “مناقشات الحوار الليبي الجارية تظهر أن الوقت قد حان الآن لليبيين للالتقاء والتغلب على الاختلافات ووضع حجر الأساس الجديد الذي سيتم بناؤه”.

(وسبق للسفير الهولندي لدى ليبيا أن غرد عبر حسابه أيضاً بأن هولندا دعت إلى الالتزام الكامل للحوار الليبي وضرورة وقف انتهاكات حظر الأسلحة، موضحاً أنه من المهم العمل بشكل منسق وبنَّاء لمواصلة الطريق نحو السلام والاستقرار في ليبيا.

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