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السفير الهولندي: نحتفل مع الليبيين بعيد استقلالهم وحان الوقت للتوافق

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هنأ السفير الهولندي لدى ليبيا “لارس تومرز” الليبيين بعيد الإستقلال الــ 69 عبر تغريدة له في تويتر بقوله “نحتفل اليوم مع الليبيين بعيد استقلالهم”.

وأضاف ” تومرز” أن “مناقشات الحوار الليبي الجارية تظهر أن الوقت قد حان الآن لليبيين للالتقاء والتغلب على الاختلافات ووضع حجر الأساس الجديد الذي سيتم بناؤه”.

(وسبق للسفير الهولندي لدى ليبيا أن غرد عبر حسابه أيضاً بأن هولندا دعت إلى الالتزام الكامل للحوار الليبي وضرورة وقف انتهاكات حظر الأسلحة، موضحاً أنه من المهم العمل بشكل منسق وبنَّاء لمواصلة الطريق نحو السلام والاستقرار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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