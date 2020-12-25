ليبيا الان

رفض شحنة عصير في ميناء مصراتة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض دخول شحنة عصير عبر ميناء مصراتة البحري.

وقال المركز، إن العصير من نوع «برافو» وبلد منشئها جورجيا، مرجعا الرفض إلى «إحتوائها على لون محظور الاستخدام E102»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

يذكر أنه جرى رفض شحنة من نفس المنتج في 4 أكتوبر الماضي، وكانت قادمة من تركيا، وذلك بسبب «مخالفتها المواصفات القياسية رقم 767-2-2015 من وجود تغير في الطعم والقوام، والعينات تحتوي على عوائق وشوائب».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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