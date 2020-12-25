رفض شحنة عصير في ميناء مصراتة

قرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض دخول شحنة عصير عبر ميناء مصراتة البحري.

وقال المركز، إن العصير من نوع «برافو» وبلد منشئها جورجيا، مرجعا الرفض إلى «إحتوائها على لون محظور الاستخدام E102»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

يذكر أنه جرى رفض شحنة من نفس المنتج في 4 أكتوبر الماضي، وكانت قادمة من تركيا، وذلك بسبب «مخالفتها المواصفات القياسية رقم 767-2-2015 من وجود تغير في الطعم والقوام، والعينات تحتوي على عوائق وشوائب».

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