«التكبالي»: «النمروش» يستهدف إفشال أي حل سياسي ويرحب بجعل ليبيا «مربطا لكل الخيول»

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن التدخل التركي في ليبيا، فتح شهية أغلب الدول الإقليمية في المنطقة للسعي لتقليده، والفوز بذات المنافع في ليبيا.

وأوضح التكبالي، في تصريحات صحفية تابعتها ورصدتها “الساعة24″، أن أغلب القوى الإقليمية المتناحرة القريبة من منطقة الشرق الأوسط تريد أن تتدخل في ليبيا وشمال أفريقيا منذ زمن، بعد أن سبقتهما تركيا إليها.

وأشار “التكبالي” إلى أن وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش يرحّب بجعل ليبيا مربطاً لكل الخيول، كونه يستهدف إفشال أي حل سياسي، وذلك لتأكده من أن هذا الحل لن يتضمنه، أو يضمن له الاحتفاظ بحقيبته السيادية.