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انطلاق حملة تبرعات لترميم الطريق الرابط بين سبها وأوباري بجهود المواطنين

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أطلق عدد من أبناء مدينة الغريفة، حملة لجمع تبرعات لترميم وتصليح الطريق الرابط بين سبها وأوباري، للحد من نزيف الأرواح التي تزهق على هذه الطريق.

وجاءت الحملة تحت شعار “إماطة الأذى عن طريق المرشان”، وبمبادرة من شباب رابطة الغريفة للعمل التطوعي، وسيتم فيها جمع التبرعات يوم السبت القادم لغلق الحفر والتشققات التي سببت حوادث كارثية خلال السنوات الماضية .

وشهدت الحملة تجاوبا كبيرا من المواطنين منذ انطلاقتها الأولى، حيث جاد الأهالي وبعض الجهات الخيرية كل حسب مقدرته أملا في إماطة الأذى ولو جزئيا عن طريق المرشان الذي حصد مؤخرا أربعة أفراد من عائلة واحدة في مدينة جرمة

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • منين قلتوا إماطة ١ عرفت السرقة من البلديات وعدم إنجاز العمل بالكامل – الي يبي يخدم يخدم العمل بإتقان واخلاص وبشكل كامل …!!!
    ضروري يكون في اعمدة انارة وعلامات ضوءية على جوانب الطريق وإشارات مرورية …. لتخفض السرعة – لكن الطمع واللهث والنوادي والسيارات ما خلوا اي عمل يتنفذ بشكل كامل – على مطب إسمنتي يقولك نبوا خمسة مليون وهو باني بيه محل والا معرض سيارات باش يكثروا فلوسه ويضايق حوشه في خزنة الحديد – ويقولك الله غالب ماعنديش امرنا بالتقشف -!!! المرتب ما نزلش الحكومة ما عطوناش – الحكومة جهلونا ….. يا ويلكم من رزق الأيتام والتزوير

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