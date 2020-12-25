انطلاق حملة تبرعات لترميم الطريق الرابط بين سبها وأوباري بجهود المواطنين

أطلق عدد من أبناء مدينة الغريفة، حملة لجمع تبرعات لترميم وتصليح الطريق الرابط بين سبها وأوباري، للحد من نزيف الأرواح التي تزهق على هذه الطريق.

وجاءت الحملة تحت شعار “إماطة الأذى عن طريق المرشان”، وبمبادرة من شباب رابطة الغريفة للعمل التطوعي، وسيتم فيها جمع التبرعات يوم السبت القادم لغلق الحفر والتشققات التي سببت حوادث كارثية خلال السنوات الماضية .

وشهدت الحملة تجاوبا كبيرا من المواطنين منذ انطلاقتها الأولى، حيث جاد الأهالي وبعض الجهات الخيرية كل حسب مقدرته أملا في إماطة الأذى ولو جزئيا عن طريق المرشان الذي حصد مؤخرا أربعة أفراد من عائلة واحدة في مدينة جرمة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24