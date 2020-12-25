الفيتوري: ما معنى أن تكون ليبيا دولة مستقلة؟

طرح الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري، تساؤلا تحت عنوان “ما معنى أن تكون ليبيا دولة مستقلة؟”.

وقال الفيتوري في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”معنى أن تكون ليبيا دولة مستقلة هو الا يتواجد على أراضيها أي وجود أجنبي عسكري/مدني/ عسكري في زي مدني دون رغبتها ورغبة أهلها، وحتى وأن وافقت على ذلك الوجود يجب الا يؤثر ذلك الوجود أو من وراءه في سياساتها الداخلية والخارجية. الا تنتظر موافقة أي دولة/ طرف خارجي في اتخاذ أي قرار يخصها داخليا وخارجيا. الا تخضع إلى الابتزاز من أي طرف اخر في ممارسة سياستها، أن تكون أراضيها وأجواءها ومياهها تحت سيطرتها لا يدخلها ولا يعبرها أحد الا بموافقتها، أن تكون قادرة على تنفيذ قوانينها وفي أي وقت على أراضيها ومياهها وأجواءها. أن تشكل حكومتها ومؤسستها التشريعية وإداراتها السيادية بمعزل عن رغبات سواها. أن تكون قادرة على التحكم في تحركات واتصالات الاجانب على اراضيها بمن فيهم السفراء والزوار وسواهم، والا تكون فيها أحزاب أو تنظيمات أو قيادات موالية لأي طرف خارجي تحت اي مبرر: سياسي/ديني/عرقي”، بحسب تعبيره.

وتابع الفيتوري، :”كم من تلك النقاط تنطبق على ليبيا في الذكرى 69 لـ”استقلالها”؟ نقصان أحدها يعني نقص في الاستقلال. أنا لست ضد أحياء المناسبة كنقطة تحول في تاريخنا ولكن يجب أن يتم ذلك مع الاعتراف بأن استقلالنا منذ 69 سنة كان ناقصا ومزيفا واننا بعد 69 عاما عدنا بلد محتل وفاقد لأى من شروط الاستقلال تماما كما كنا بين 1951 و 1969. والأمم المتحدة لها تعريف للاستقلال والاحتلال وحين تقول أن ليبيا محتلة انما لأن تعريف الاستقلال لا ينطبق عليها. وعليه فالموضوع أكبر من شخص بعينه او نظام سياسي معين”.

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