“الأرصاد الجوية الليبية”: غدا سقوط أمطار متفرقة على الساحلين الشرقي والغربي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي، وإمكانية هطولها غدا السبت على الساحل الغربي من زوارة إلى طرابلس.

جاء ذلك بحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، حيث أوضحت أن الأجواء ستميل للاعتدال على باقي المناطق. نتيجة بقاء تأثير المرتفع الجوي.

وأكدت النشرة الجوية احتمال تكون ضباب أثناء فترة الليل والصباح الباكر على بعض مناطق المرتفعات الجبلية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الجمعة على أغلب المناطق ما بين (17-21) م، ولا تتجاوز (15) م على المرتفعات الجبلية.

وذكرت النشرة أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من مساء الغد بمنخفض جوي مدعوم ببرودة تؤدي لانخفاض في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار على المناطق الساحلية.