“قزيط”: الآمال معقودة على اللجنة القانونية للوصول للانتخابات

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، أنه، وعلى الرغم من الصعوبات، التي يُتوقّع أن تواجهها اللجنة القانونية؛ إلا أن الآمال معقودة عليها للتحلّي بأعلى درجات الجدية والحماس لإنجاز التوافقات المطلوبة.

وقال “قزيط” في تصريحات لـ”218″: إذا تمكّنت اللجنة من التوصل إلى خارطة توافقية تقودنا إلى الانتخابات في ذكري الاستقلال في العام القادم؛ فسيكون ذلك هو الخبر الأكثر إسعادًا لقلوب الليبيين، حيث يترقب أبناء الشعب الوصول إلى هذه الخطوة.

وأشار إلى أن التوافق المأمول يعني خروج البلد من أزمته الطويلة، وسيكون الطريق الوحيد إلى إقامة دولة ديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات.

وشدد “قزيط” على أهمية الوصول إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال أقرب فرصة ممكنة؛ لحسم مسألة “نزاع الشرعيات” الذي أقحم البلاد في “أتون الصراع”.

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