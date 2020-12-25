فيضان الصرف الصحي ببلدية إدري الشاطئ ينذر بكارثة إنسانية

يشكو المواطنون في بلدية إدري الشاطئ من فيضان مياه الصرف الصحي بالقرب من حي سكني في المنطقة.

وأوضح شهود عيان أن مياه الصرف الصحي التي تفيض منذ شهرين، تكاد تغلق الطريق على قاطني الحي مع ازدياد الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض، ويزيد من الخطورة على الساكنين وجود أسلاك كهربائية بجانب هذه المياه.

من جانبه أكد عميد بلدية إدري أن المجلس البلدي سيحاول حل هذا المختنق، مطالبًا بتحويل اختصاصات شركة المياه والصرف الصحي للبلدية، إذ أنها تتبع الوزارة مباشرة ولا تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب

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