“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل 461 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 628 حالة ووفاة 16 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 628 حالة ووفاة 16 شخصا، وذلك خلال التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (285) .

وأوضح البيان أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم عدد (2882) عينة موزعة على المختبرات التالية : (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (780) عينة – مختبر فرع المركز المركز مصراتة عدد (248) عينة – مختبر فرع المركز المركز سبها عدد (21) عينة – مختبر فرع المركز المركز غريان عدد (94) عينة- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (187) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (203) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة – مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (38) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (30) عينة – مختبر فرع المركز المركز سرت عدد (21) عينة – مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (132) عينة)

وأضاف البيان أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (2421) عينة سالبة

– عدد (461) عينة موجبة ( 322 جديدة + 139 مخالطة )

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 146 حالة جديدة

عدد 42 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 6 حالة جديدة

عدد 57 حالة مخالطة

3.صرمان

عدد 30 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

4.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

5.القره بوللي

عدد 1 حالة جديدة

6.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

7.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

8.الماية

عدد 4 حالة جديدة

9.سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.قصر بن غشير

عدد 2 حالة جديدة

11.سبها

عدد 4 حالة جديدة

12.الغريفة

عدد 2 حالة جديدة

13.جنزور

عدد 24 حالة جديدة

14.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

15.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.قصر الأخيار

عدد 9 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

17.السواني بن ادم

عدد 14 حالة جديدة

18.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

19.زليتن

عدد 46 حالة جديدة

عدد 27 حالة مخالطة

20.الزنتان

عدد 5 حالة جديدة

21.غريان

عدد 4 حالة جديدة

22.الجفرة

عدد 3 حالة جديدة

23.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

24.العجلات

عدد 3 حالة جديدة

25.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

وبينت أن تفاصيل الــ ( 628 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 512 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في الخمس

3.عدد 1 حالة في درج

4.عدد 37 حالة في صرمان

5.عدد 7 حالات في قصر بن غشير

6.عدد 9 حالات في سبها

7.عدد 41 حالة في مصراته

8.عدد 12 حالة في صبراته

9.عدد 4 حالات في الزنتان

ولفتت إلى أن تفاصيـل الـ ( 16 ) حالة الوفاة:

1.عدد 8 حالات في طرابلس

2.عدد 2 حالة في جنزور

3.عدد 1 حالة في صرمان

4.عدد 1 حالة في مصراته

5.عدد 4 حالات في زليتن

وذكر البيان أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 97653 ، وأن الحالات النشطة 27949، والمتعافين 68289، والوفيات 1415.