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«مكافحة الأمراض»: 461 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 628 مصابا، في حين توفى 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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