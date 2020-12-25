مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (461) إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل عدد (461) إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها عدد (322) حالة جديدة، وعدد (139) حالة مخالطة.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس الخميس عدد (2882) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (2421) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :
1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة
2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (780) عينة
3.مختبر فرع المركز المركز مصراتة عدد (248) عينة
4.مختبر فرع المركز المركز سبها عدد (21) عينة
5.مختبر فرع المركز المركز غريان عدد (94) عينة
6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (187) عينة
7.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (203) عينة
8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة
9.مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (38) عينة
10.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (30) عينة
11.مختبر فرع المركز المركز سرت عدد (21) عينة
12.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (132) عينة
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1. طرابلس عدد 146 حالة جديدة عدد 42 حالة مخالطة
2.مصراتة عدد 6 حالة جديدة عدد 57 حالة مخالطة
3.صرمان عدد 30 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة
4.يفرن عدد 1 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة
5.القره بوللي عدد 1 حالة جديدة
6.الرحيبات عدد 1 حالة جديدة
7.الزاوية الغرب عدد 2 حالة جديدة
8.الماية عدد 4 حالة جديدة
9.سرت عدد 4 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة
10.قصر بن غشير عدد 2 حالة جديدة
11.سبها عدد 4 حالة جديدة
12.الغريفة عدد 2 حالة جديدة
13.جنزور عدد 24 حالة جديدة
14.الزاوية الجنوب عدد 4 حالة جديدة
15.سوق الخميس امسيحل عدد 1 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة
16.قصر الأخيار عدد 9 حالة جديدة عدد 4 حالة مخالطة
17.السواني بن ادم عدد 14 حالة جديدة
18.الخمس عدد 2 حالة جديدة
19.زليتن عدد 46 حالة جديدة عدد 27 حالة مخالطة
20.الزنتان عدد 5 حالة جديدة
21.غريان عدد 4 حالة جديدة
22.الجفرة عدد 3 حالة جديدة
23.الرجبان عدد 1 حالة جديدة
24.العجلات عدد 3 حالة جديدة
25.صبراته عدد 3 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (628) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 512 حالة في طرابلس
2.عدد 5 حالات في الخمس
3.عدد 1 حالة في درج
4.عدد 37 حالة في صرمان
5.عدد 7 حالات في قصر بن غشير
6.عدد 9 حالات في سبها
7.عدد 41 حالة في مصراتة
8.عدد 12 حالة في صبراتة
9.عدد 4 حالات في الزنتان
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 16 ) حالة وفاة
1.عدد 8 حالات في طرابلس
2.عدد 2 حالة في جنزور
3.عدد 1 حالة في صرمان
4.عدد 1 حالة في مصراتة
5.عدد 4 حالات في زليتن
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 97653 حالة، والحالات النشطة 27949 حالة، والمتعافين 68289 حالة، والوفيات 1415 حالة.
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