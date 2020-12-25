عاجل ليبيا الان

قوات الوفاق تقر بتحشيد قواتها قرب سرت والجفرة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أقرت قوات الوفاق اليوم الجمعة، بتحشيد قواتها قرب سرت والجفرة ما ينذر بانهيار الاتفاق العسكري الذي تم الاتفاق عليه عبر اللجنة العسكرية 5+5.

وأوضح إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للوفاق في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن تلك  القوات تتحرك في المناطق الموازية للهيشة الجديدة مرورا الوشكة مرورا بيرات الحسون.

ولفتت إلى أن تلك التحركات تأتي تنفيذا لما وصفها بالمهام المكلفة بها في إطار حفظ الأمن، ورصد أي تحرك للجيش في تلك المنطقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كل هذه النزاعات سببها الأحزاب واولها ما يسمى حزب “الحسد الشعبي الكافر ” فقط للاستهزاء بعقول الجماهير وارساء السلام قي المنطقة العربية –
    عن طريق تقديم مغريات للدول المتأجرة بالسلاح واستخدام الشركات النفطية الأجنبية كزبون وعرض خدمات للدول الاستعمارية بثروات الشعوب الاخرى –
    للحصول على نصيب منها – والوقوف فالخلف كالمتفرحين او القدوم للدول المتضررة كمصلحين –
    سياسة كلب البراري او الضبع عندما يشعر بالدف اذا أويته وأشفقت عليه – وضمنت انه يحرس أغنامك – ثم ياكل كل ما في حظيرتك من دجاج وغنم ويعطي ما تبقى منها كنصيب لقطيعه –
    ويذهب للعواء والبكاء فوق احد الصخور . بعد ان بطرده ويعاقبه القطيع بسبب فعلته .

    رد