قوات الوفاق تقر بتحشيد قواتها قرب سرت والجفرة

أقرت قوات الوفاق اليوم الجمعة، بتحشيد قواتها قرب سرت والجفرة ما ينذر بانهيار الاتفاق العسكري الذي تم الاتفاق عليه عبر اللجنة العسكرية 5+5.

وأوضح إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للوفاق في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن تلك القوات تتحرك في المناطق الموازية للهيشة الجديدة مرورا الوشكة مرورا بيرات الحسون.

ولفتت إلى أن تلك التحركات تأتي تنفيذا لما وصفها بالمهام المكلفة بها في إطار حفظ الأمن، ورصد أي تحرك للجيش في تلك المنطقة .

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