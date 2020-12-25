أوحيدة: المليشيات والإخوان يسعون لإفشال مقررات لجنة “5+5” العسكرية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن حلفاء أنقرة في حكومة الوفاق لا يريدون حلا سياسيا إلا وفق مصلحتهم هم والأتراك.

أوحيدة وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية “أمس الخميس أوضح أن قرار البرلمان التركي القاضي بتمديد فترة بقاء المرتزقة والمستشارين الأتراك في ليبيا يعتبر تصعيدا خطيرا بالإضافة إلى أن تحركات المليشيات التي توحي بعدم قبولها الحل السياسي.

وأكد أن المليشيات والإخوان يسعون لإفشال مقررات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″لتنفيذ مشروعهم الأيديولوجي في ليبيا.

أوحيدة اختتم :”نحن نفتقد الحرص ونزاهة الآباء والمؤسسين الأولين، فالبلاد اليوم تعاني من أسوء أنواع الفساد والانقسام السياسي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية