المهدوي يحذر من محاولات تركية لإشعال الحرب في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

25 December, 2020

حذر الناشط والمحلل سياسي أحمد عبدالله المهدوي، من محاولات ومساعي تركية لخرق الهدنة واشعال الحرب في ليبيا.

وقال المهدوي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن تركيا تسعى لخرق الهدنة ودق طبول الحرب في ظل صمت وتراخي من البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وأردوغان يصعد خطابه المحرض ضد الجيش الليبي ويظهر أطماعه في الاستيلاء على الحقول والموانئ النفطية، إضافة إلى فشل العملية إيريني الأوروبية لمراقبة السفن التي تنقل السلاح إلى ليبيا، وتحدي الأتراك وضربهم بعرض الحائط لكل القرارات الدولية الداعية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، اليوم نحن على شفى جرف هار للسقوط في حرب دولية منطقتها ليبيا ولا تستني أحد لأن ارتدادها سيصل إلى دول الجوار وأقصي أوروبا ولا نبالغ إذا قلنا أن الولايات المتحدة ستتأثر من هذه الحرب”، بحسب تعبيره.