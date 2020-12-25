السعيدي: كل المعطيات توحي بأن المليشيات غير راضية عن أداء لجنة “5+5” وقد تلجأ لإشعال الحرب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن أول شروط نجاح المسارات السياسية والعسكرية يكمن في إخراج المرتزقة الموالين لتركيا.

السعيدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية ” أمس الخميس أضاف:”غير أنه لم يتم حتى اليوم تنفيذ أي شي، بل على العكس تركيا لا تزال تحشد و تدفع بالمزيد من قواتها”.

وطالب السعيدي الجيش الوطني بالاستعداد ورفع درجة التأهب استعدادا لأي طارئ، محذرا من أن كل المعطيات توحي بأن المليشيات غير راضية عن أداء اللجنة العسكرية،وقد تلجأ إلى نسف الجهود عن طريق إشعال حرب بالمنطقة الوسطى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية