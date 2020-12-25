غدا.. انطلاق المنتدى الوطني للمرأة والشباب في الخمس

تحتضن مدينة الخمس، يوم غدا السبت، فعاليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب (2020)، تحت إشراف حركة القيادات الليبية الشابة، وبرعاية ومشاركة الهيئة العامة الليبية للثقافة، ووزارة العمل والتأهيل والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة العامة للشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتناول المنتدى بحث ومناقشة ملفات تهم الشأن الداخلي الليبي وبخاصة الانتخابات ومشاكل الفقر والبطالة والتلوث البيئي والنفايات وأهمية إدارتها، والمعرفة الاقتصادية، والتعليم وملف المياه والفلاحة والاقتصاد الأزرق.

كما سيبحث المشاركون في المنتدى، وفقا لما نشرته وسائل إعلامية، ملف الأمن وتطوير الشرطة ومكافحة الإرهاب، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب وأهمية تمكينهم في إدارة الدولة الليبية، والتنمية المستدامة والتعاون الدولي، وملف الطاقة، ومشاريع النفط والغاز ومشكلة الكهرباء، ومستقبل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما ستشكل تجارة العبور ودعمها لتكون من ركائز الاقتصاد الوطني الليبي، والتنوع الثقافي والتنمية الثقافية المجتمعية، وإعادة الإعمار ومعوقات التنمية العمرانية في ليبيا، موضوع ورقات بحثية ودراسات خلال هذا المنتدى.