حفتر يتعهد بإخراج الجيش التركي بالقوة من ليبيا

تعهّد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم (الخميس)، بإخراج الجيش التركي من ليبيا بالقوة إذا لم يرحل منها سلمياً، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

جاء ذلك في كلمة ألقاه حفتر الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، وقال: «لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا»، داعياً إياه إلى «الرحيل والجلاء سلماً أو حرباً ما دامت تركيا ترفض إحلال السلام».

وأضاف المشير حفتر في كلمته موجه حديثه لتركيا: «انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب»، مشيراً إلى أن «تركيا ومرتزقتها مستمرون في التحشيد للحرب، الحرب التي إذا أطلقت أول رصاصة فيها فليستعدوا للموت المحقق».

واعتبر أنه «لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة»، كما أكد أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلماً وطوعاً أو بقوة السلاح والإرادة القوية».

وشدد حفتر على أنه «لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا. سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة»، منوها بأن «تركيا مستمرة في التحشيد بالقرب من خطوط التماس وتصر على الحرب لتحقيق أطماعها في ثرواتنا».

يشار إلى أن تركيا وحكومة «الوفاق» الليبية أبرمتا في 2019 مذكرتين للتعاون الأمني وترسيم الحدود.