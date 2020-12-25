“منظمة الهجرة” تُعيد 73 مهاجرًا صوماليًا في ليبيا إلى بلادهم

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، مساعدة أكثر من 73 مهاجرًا صوماليًا، تقطعت بهم السبل في ليبيا، ومنعتهم من العودة إلى ديارهم.

وما زالت مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين، المُنتشرة في ربوع المدن الليبية؛ مُكتظة بالمهاجرين، الذين قطعوا آلاف الأميال، للوصول إلى ليبيا، للهجرة منها إلى أوروبا.

ولم يلق ملف المهاجرين حلولاً جذرية له؛ فالأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في عرض البحر، تُبيّن حجم المعاناة التي يعانيها المهاجرون.

وتحاول المنظمة الدولية للهجرة، جاهدة، أن تكون عنصرًا فاعلاً في هذا الملف، حيث أكدت مساعدتها لأكثر من 73 مهاجرًا صوماليًا تقطعت بهم السبل في ليبيا على العودة إلى ديارهم، موضحة أن المساعدة جاءت نتيجة مبادرة مشتركة بينها وبين الاتحاد الأوروبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية