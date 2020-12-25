دورات تدربية في تونس لمصلحة المطارات حول أمن الطيران

انطلقت صباح، اليوم الجمعة، الموافق بالعاصمة تونس دورات تدريبية بعنوان «إدارة أمن الطيران» والتي تنفذها مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق بناء على اتفاقية مبرمة مع الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني باعتبارها المركز الإقليمي لـ«الايكاو».

وتهدف الدورات، التي تستمر لمدة 10 أيام متثالية، إلى رفع كفاءة موظفي المطارات التابعة للمصلحة في فهم وتطبيق إجراءات أمن الطيران المدني وفق المعايير المتعارف عليه دوليا، حسب بيان منشور على صفحة مصلحة المطارات بموقع «فيسبوك».

– مصلحة المطارات: دورة تدريبية عن أمن الطيران في تونس

وتستهدف الدورات إجمالي 32 متدربا، ويشارك فيها موظفي المصلحة، ومطارات معيتيقة، ومصراتة، وطرابلس، وبنينا، وطبرق، وزوارة، والزنتان، وأوباري، وغدامس، وسرت، والكفرة، وغات، والجفرة، وتمنهنت، حسب البيان.

وسبق أن نظمت مصلحة المطارات دورة تدريبية بعنوان «إدارة أمن الطيران» في العاصمة تونس في، مارس الماضي، استمرت عشرة أيام، بمشاركة 16 متدربا. وشملت الدورة موظفين من مطارات معيتيقة، وبنينة، والأبرق، ومصراتة، والزنتان، وأوباري، وطبرق، وزوارة، وسبها، وغدامس، وعددا من العناصر التابعة للجهات الأمنية العاملة ببعض المطارات.

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