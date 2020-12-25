الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 16 حالة وفاة و461 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس كورونا و461 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المركز في النشرة اليومية حول الوضع الوبائي أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في ليبيا وصل إلى 97653 حالة.

وكشف المركز تسجيل 1415 حالة وفاة في ليبيا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وسجل المركز 188 حالة في طرابلس، وجاءت زليتن ثانيا بـ 73 حالة، ثم مصراتة بـ 63 حالة، و32 حالة في صرمان، و24 حالة في جنزور، و14 حالة في سواني بن آدم، و13 حالة في قصر الأخيار، و6 حالات في سرت، و5 حالات في الزنتان.

إضافة إلى 4 حالات في كل من الزاوية الجنوب وصبراتة وغريان وسبها والماية، 3 حالات في الجفرة ويفرن وسوق الخميس امسيحل والعجلات، وحالتين في كل من قصر بن غشير والزاوية الغرب والغريفة والخمس، وحالة واحدة في كل من القره بوللي والرحيبات والرجبان.

وتماثل للشفاء 628 حالة منها 512 حالة في طرابلس، و5 حالات في الخمس، وحالة في درج، و37 حالة في صرمان، و7 حالات في قصر بن غشير، و9 حالات في سبها، و41 حالة في مصراتة، و12 حالة في صبراتة، و4 حالات في الزنتان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24