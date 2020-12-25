مصلحة المطارات: انطلاق دورات تدريبية حول أمن الطيران

أعلنت مصلحة المطارات، اليوم الجمعة، انطلاق دورات تدريبية بعنوان “إدارة أمن الطيران” بالعاصمة تونس بناءً على اتفاقية مبرمة بين المصلحة مع الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني باعتبارها المركز الإقليمي للايكاو.

وتهدف الدورات -التي ستستمر لمدة 10 أيام- لرفع كفاءة موظفي المطارات التابعة للمصلحة في فهم وتطبيق إجراءات أمن الطيران المدني وفق المعايير المتعارف عليه دولياً. وتستهدف الدورات اجمالي عدد 32 متدرب ويشارك فيها موظفين المصلحة ومطارات معيتيقة ومصراته وطرابلس وبنينا وطبرق وزوارة والزنتان واوباري وغدامس وسرت والكفره وغات والجفره وتمنهنت.