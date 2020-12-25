المعارضة التركية: أردوغان يهدر أموالنا في الحرب بليبيا.. ومذكرته مع السراج جوفاء

انتقد رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان، توقيع نظام أردوغان مذكرة تفاهم اقتصادية وتجارية مع مليشيا الوفاق في ليبيا.

من جهته كشف رئيس السياسات الخارجية والداخلية بحزب الديمقراطية والتقدم المعارض، عبدالرحمن بلغيتش خلال مؤتمر صحفي بأنقرة، عن الخسائر التي تكبدتها الشركات التركية في ليبيا بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال بيلغيتش إن “الشركات التركية المستثمرة في ليبيا تعرضت للخسائر، بسبب مذكرة التفاهم، الموقعة في 13 أغسطس الماضي بين أنقرة ومليشيا الوفاق بطرابلس”، معتبرا أنها مذكرة “جوفاء”

ولفت بيلغيتش إلى أن “إجمالي الاستثمارات التركية في ليبيا بلغ حتى الآن 19 مليار دولار”، وفقاً لما نقله عنه موقع الحزب.

وذكر بيلغيتش باضطرار شركات تركية إلى مغادرة ليبيا تاركة مشاريعها خلفها، بسبب الأوضاع الأمنية هناك.

واعترف بيلغيتش، أن “الشركات التركية تدفع أموالًا باهضة بشكل شهري لمسلحين من تشاد ونيجيريا، حتى لا يتم الاستيلاء على استثماراتها”، مطالبًا نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بـ”التدخل لوقف نزيف الخسائر”.

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