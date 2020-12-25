تقارير: الأمم المتحدة تؤخر نشر الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق بضغط يوناني

أفاد تقارير صحفية أن مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة قام بنشر اتفاقية الترسيم الجزئي للحدود البحرية بين اليونان ومصر، التي وُقعت يوم 6 أغسطس الماضي، على موقع الأمم.

وأشارت التقارير إلى أن الاتفاقية تُحدد منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، والتي بدورها تمنح البلدين حقوقًا على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وقالت التقارير إن نشر الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة، وتأخير نشر الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة، في نوفمبر 2019، يرجع إلى الضغوط والتحركات التي قام بها وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس.

كما أفادت التقارير بوجود اتصالات منتظمة بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبين ديندياس، لافتة إلى أن ثلاث لقاءات تمت مع المسؤول البرتغالي الأعلى في الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، منها مرتين في جنيف وآخرها في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وأشارت التقارير بأن هذه أول صفقة يتم نشرها حول ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ودولة مجاورة منذ أربعة عقود، لافتا إلى أنه سيتم نشر اتفاقية مماثلة موقعة مع إيطاليا بمجرد دخولها حيز التنفيذ.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد وقع مع نظيره اليوناني، في القاهرة يوم 6 أغسطس الماضي، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وعقب توقيع الاتفاقية قال دندياس، إن اتفاقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوفاق فائز السراج، الذي وقع في نوفمبر الماضي، لترسيم الحدود البحرية ليست قانونية ومكانها (سلة المهملات)”، واصفا توقيعه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر بـ “التاريخي”؛ حيث تحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة، وفق قوله.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة قد أكدت على عدم السماح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقها البحرية، مكررة تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص، على حد زعمها.

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