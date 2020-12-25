رغم ضعف الإمكانات.. المصرف المركزي طرابلس يدعي إنفاق مليار دينار على ملف كورونا

قال المصرف المركزي بطرابلس، إن الخزانة العامة بالمركز أنفقت أكثر من مليار دينار خلال الفترة ما بين مارس ويناير الماضييْن، خُصّص منها 632 مليون دينار لصالح وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فيما خُصّص للبلديات والمجالس المحلية 50 مليونًا، وخصّصت الحكومة 95 مليون دينار لصالح جهاز الطب العسكري، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وكشفت النشرة الحديثة الصادرة عن المصرف، عن إنفاق 35 مليونًا لجهاز الإسعاف لمواجهة الفيروس سريع الانتشار، ونحو 151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي و44 مليون دينار لصالح السفارات والقنصليات و22 مليون دينار لصالح وزارة التربية والتعليم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن إصابة أكثر من 97 ألف شخص، بحلول أمس الخميس.

وعلى الرغم من إنفاق ليبيا هذه المبالغ؛ تواجه مراكز العزل عجزًا كبيرًا في أجهزة الأكسجين وغرف العناية الفائقة، إضافة إلى أزمات مُتكرّرة بسبب نقص محاليل الاختبارات.

وتساءل مراقبون عما إذا كانت هذه الأموال قد تعرضت لعمليات فساد تزامنًا مع تأخّر إصدار التقارير الرقابية عن الأجهزة المختصة، وإظهارها للرأي العام.

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