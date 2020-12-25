منظمة الهجرة: إعادة 73 مهاجرا صوماليا من ليبيا إلى بلادهم

أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الجمعة، المساعدة في إعادة 73 مهاجرا صوماليا تقطعت بهم السبل في ليبيا، ومنعتهم من العودة إلى ديارهم.

وأضافت أن مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين، المُنتشرة في ربوع المدن الليبية؛ مُكتظة بالمهاجرين، الذين قطعوا آلاف الأميال، للوصول إلى ليبيا، للهجرة منها إلى أوروبا.

ولم يلق ملف المهاجرين حلولاً جذرية له؛ فالأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في عرض البحر، تُبيّن حجم المعاناة التي يعانيها المهاجرون.

وبينت المنظمة أن المساعدة جاءت نتيجة مبادرة مشتركة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

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