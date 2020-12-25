خطاب الحرب يخيم على ليبيا وحفتر يهدد تركيا

تناقش الحلقة تهديد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، باستخدام القوة ضد القوات التركية في حال عدم رحيلها عن الأراضي الليبية.

تأتي تصريحات حفتر ردا على قرار البرلمان التركي بتمديد العمل بقانون يسمح بنشر القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً، حيث ساهمت هذه القوات في وقف الهجوم الذي شنه المشير حفتر لمدة عام على العاصمة طرابلس.

وتقع ليبيا على أبواب تسوية سياسية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، ويتحدث مراقبون، عن أن حفتر سيكون خارج هذه التسوية.

الخبير في الشؤون المغاربية، أبو بكر الأنصاري، تحدث عما وصفه بمحاولة المشير حفتر “تعزيز شروطه التفاوضية، على ضوء تراجع دعم القبائل والمكونات الليبية الأخرى له”.

وفي حوار معه اعتبر الأنصاري أن “بقاء حفتر في المشهد السياسي الليبي يشكل خطورة حتى على حلفائه”، مضيفاً أن “تركيا لن تنسحب من ليبيا حتى استقرار الوضع هناك، وعدم تمكن حفتر من العودة للاستيلاء على طرابلس”.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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