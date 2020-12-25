أردوغان: تركيا ترغب في إقامة علاقات أفضل مع “إسرائيل”

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إسرائيل إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع بلاده.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع “إسرائيل”، مضيفا أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا، لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما».

وفي الوقت الذي تزعم فيه تركيا رفضها للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومعاملة الفلسطينيين، تزداد التبادل التجاري بين تل أبيب وأنقرة.