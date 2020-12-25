النعاس: السراج يزعم بناء جيش قوي وهو يعجز فيه عن حل أزمة القمامة

في سياق تعليقه على خطاب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بمناسبة ذكرى الاستقلال، حين زعم أنه سوف يبنى جيشا قويا (يحمى البلد)، قال الخبير العسكري محمد النعاس، هذه مقولة خاطئة لا يعرف السراج شكلها ولا موضوعها ولا يقدر خطورتها.

وتساءل النعاس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كيف سيبنى السراج جيشا قويا وهو ينفق 60 في المائة من الدخل القومي على بند الأجور والمرتبات، وهل سيقدم قادته المجرمين إلى المحاكم أم سيعترف بهم، وهل قال هذا الكلام بعد التشاور مع أهل الاختصاص، مرجحا أن يكون مجرد كلام خطر على بال السراج.

وأشار النعاس إلى أن بناء جيش قوى يحتاج إلى إنفاق العشرات من المليارات من العملات الصعبة، فكيف سيستطيع ذلك وديون الخزانة العامة المحلية تجاوزت عتبة 24 مليار دينار واحتياطي النقد الأجنبي يتآكل بسرعة، بل كيف سيبنى جيشا قويا وهو غير قادر حتى على حل مشكلة القمامة التي تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة؟

كما تساءل النعاس، هل سيبنى السراج جيشا قويا قادرا على التصدي لهجمات الأسطول السادس وطائرات الميراج والرافال والجاجوار وطائرات البي 52 والفانتوم والسوخوى 35 والميج 29وقاذفات التوبوليف الإستراتيجية!، هل سينجح في الدفاع عن بلد مساحتها مليوني كيلو متر مربع ونسبة الكثافة السكانية فيها 3 أشخاص في الكيلو متر المربع الواحد.

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