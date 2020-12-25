“الليبية لحقوق الإنسان”: “جهاز أمني بمصراتة” يعتقل رئيس رابطة مفقودي تاورغاء قسرياً

كشف أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، عن تعرض المواطن محمد رضوان، رئيس رابطة مفقودي تاورغاء للاعتقال القسري، من قبل مكتب جهاز الأمن الدخلى مصراتة، وقد تم احتجازه من داخل مدينة تاورغاء منذ قليل.

قال “حمزة” على حسابه بفيسبوك اليوم الجمعة: “إحترام حرية الرأي والتعبير والاختلاف السياسي يستوجب الإلتزام به واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة وأجهزتها، أما القمع والترهيب والاستبداد من خلال الاعتقال القسري والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري أمر مرفوض شكلا وموضوعا”.

ودعا “حمزة” ما سماها “الجهات المختصة” بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه وضمان سلامته.