تركيا تواصل خرق الاتفاقية العسكرية وتدرب قوات الوفاق على الأسلحة الثقيلة

تواصل تركيا خروقاتها للقرارات والاتفاقيات الدولية، من خلال مواصلة تزويد قوات الوفاق بالأسلحة وتقديم التدريب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنها قدمت تدريبات على رماية الأسلحة الثقيلة والتدريب على قاذفات الصواريخ المتعددة والمدفعية وقذائف الهاون.

ويأتي ذلك ضمن سياسة انقره للتغلغل في ليبيا وبسط نفوذها على البلاد

وتتحرك تركيا في ليبيا بشكل يوحي بوجود خطة تهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة، في خطوة تعكس تحدياً واستباقاً لسيطرة أمريكية مطلقة على الملف الليبي عقب الانتخابات الرئاسية.

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