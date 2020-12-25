بنغازي تسجل 36 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي تسجيل ست وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وقال المركز في الإحصائية اليومية لمختبر الأحياء الجزئية لتحليل كوفيد تسعة عشر، إن عدد العينات التي تم سحبها بلغ مئة وثمانين، حيث جاءت نتيجة مئة وأربع وأربعين منها سالبة.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
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