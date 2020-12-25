العباني: طرد الأتراك والمرتزقة وحل المليشيات ونزع سلاحها شرط لقيام الدولة

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن من يتصور قيام دولة للإخوان، فهو في وهم كبير.

وأكد العباني، في منشور له اليوم الجمعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من أجل قيام الدولة ونشأتها، لابد من طرد الأتراك والمرتزقة وحل المليشيات ونزع سلاحها.

وكان العباني قد حذر في وقت سابق من تغلغل تيار الإخوان في مفاصل الدولة، مؤكدا أن الموت جوعا، أشرف من أكل لقمة بنكهة إخوانية.

وكان العباني، قد صرح أن الوجود التركي المباشر في ليبيا وما يقوم به من دعم للتيارات الموالية لسياسته هناك، وعلى رأسها الإخوان، وبقية المنظمات الإرهابية، والميليشيات الإجرامية يمثل أكبر تهديد للأمن القومي لليبيا والبلاد المجاورة.

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