الفيتوري يعتبر محاولة إلصاق التهمة بالمقرحي بعد تبرئة فحيمة في قضية لوكربي إجهاض للعدالة

أبدى الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري اليوم الجمعة، استغرابه الشديد من إلصاق التهمة بعبد الباسط المقرحي في قضية لوكربي بعد تبرئة، الأمين فحيمة الذي كان متهما معه في نفس القضية.

وأوضح الفيتوري في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن كلا من المقرحي وفحيمة تم اتهامهما من قبل النيابة بالمسؤولية عن تفجير الطائرة لوكربي مضيفا أن النيابة ادعت أنه لا يمكن وفق الأدلة قيام أحدهما بهذه العملية دون مساعدة الآخر، ما يعني أن تبرئة فحيمة تقضي بالضرورة ببراءة المقرحي.

وقال الفيتوري في نص المنشور”أانت وصديقك عباس تم اتهامكما معا بارتكاب جريمة قتل، النيابة تقول: وفق الأدلة لايمكن لك أن تقتل دون مساعدة عباس”.

وأَضاف ” قبلت المحكمة الأدلة وقول النيابة ولكنها أدانتك أنت وبرأت عباس؟”.

وأردف ” هذا حكم غير مقبول وتلطيفا للخطأ الكارثة، نقول عنه “إجهاض للعدالة” تلك هي لوكربي بالتمام وفي أقصر 3 جمل ممكنه.

رٌفعت الجلسة!

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