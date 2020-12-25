موقع بريطاني يستثمر كورونا ليبيع للمغتربين رائحة وطنهم!

أطلق موقع My Baggage البريطاني خدمة بيع زجاجات برائحة الوطن الأم للمغتربين الذين ظلوا بعيداً عن بلدهم بسبب القيود التي فرضها فيروس كورونا.

وذكر الموقع المختص بإعادة التوطين أن العديد من البريطانيين لن يتمكنوا من العودة لبلدانهم بسبب فيروس كورونا، لذلك قدمت لهم زجاجات برائحة الوطن، حيث ستشحن لهم الزجاجات المُحملة بهواء إنجلترا، إيرلندا، واسكتلندا مقابل 33 دولارا للزجاجة الواحدة.

كما وفرت الشركة إصدارات محدودة من هواء مترو أنفاق لندن، ومتجر أسماك البطاطا في نورفولك.

واعتمدت الشركة في فكرتها على أبحاث علمية تربط بين حاسة الشم والذكريات العاطفية، وقالت إنّ استنشاق المغتربين لهذا الهواء سيساعدهم على الاستقرار أكثر في حياتهم.

يذكر أنّ معظم عمليات البيع تحصل عليها الشركة من قبل أشخاص يشترون الزجاجات كهدايا لأصدقائهم الموجودين خارج البلاد.

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