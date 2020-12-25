اختتام ورشة عمل تدريبية لفنيي المختبرات

اختتمت أمس ورشة العمل التدريبية لفنيي المختبرات حول التأكيد المعملي لفيروس كورونا المستجد، والأمن والأمان الحيوي داخل المعامل للمتدربين من مناطق غريان ونالوت ويفرن وكاباو وغدامس.

الورشة أشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، للرفع من مستوى جهوزية الفنيين داخل المختبرات وتحديث المعلومات الفنية في هذا المجال.

حيث أعطيت المحاضرات التدريبية النظرية وكان الجانب العملي داخل مختبر صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، كما استمع المتدربون خلالها لشروح وافية من المهندسين والقائمين على هذه الورشة، من بداية استلام العينات ومراحل الكشف والترقيم إلى حين ظهور النتائج النهائية للعينات.

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