ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 December, 2020

تعرض مساء اليوم الجمعة ،رئيس رابطة مفقودي تاورغاء و الناشط الحقوقي ،محمد رضوان رحيل ،للاعتقال ،من قبل مكتب جهاز الأمن الدخلى مصراتة ،وقد تم احتجازه من داخل مدينة تاورغاء ،وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

و أكد الناشط الحقوقي أحمد حمزة ،إنه تم احتجاز محمد رضوان رحيل ،أثناء تواجده في مدينة تاورغاء ظهر اليوم من قبل الأمن الداخلي مصراته ،داعيا الجهات المختصة التدخل العاجل لإطلاق سراحه وضمان سلامته .

وقال أحمد حمزة إنه و “إحترام حرية الرأي والتعبير والاختلاف السياسي يستوجب الإلتزام به واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة واحهزتها ، أما القمع والترهيب والاستبداد من خلال الاعتقال القسري والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري أمر مرفوض شكلا وموضوعا”.