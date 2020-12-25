ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 December, 2020

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،مساء اليوم الجمعة ،واقعة الاعتقال القسري للناشط محمد رضوان ، رئيس رابطة مفقودي تاورغاء ، من قبل مسلحين يتبعون مكتب جهاز الأمن الداخلى بمدينة مصراتة ، من وسط مدينة تاورغاء ظهر اليوم الجمعة 25_ديسمبر ، ولايزال مصيره مجهول للآن.

و طالبت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالتدخل العاجل لإفراج الفوري عن الناشط _ محمد رضوان ، وتحمل اللجنة مسؤولية سلامته لمكتب جهاز الأمن الداخلي مصراتة ، كما تطالب اللجنة، بإنهاء ظاهرة الاختطافات و الاعتقالات التعسفية في عموم ليبيا.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني بالعمل الجدي على إحترام حرية الرأى التعبير و ضمان حق التعبير عن الرأي لكافة الآراء والتوجهات السياسية.

و أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وتستنكر هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وتعتبرها إعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية، وتعدي على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والإعلان الدستوري المؤقت .

كما طالبت الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز الغير قانوني و الاعتقال العشوائي بدون أوامر من الجهات القضائية، بالكشف عن مصير المعتقلين وكافة المختطفين والمختفين قسريا وإطلاق سراحهم فورا، ونحملهم مسؤولية سلامتهم وحياتهم.