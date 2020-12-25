حسن الزرقا: بقاء “وليامز” في منصبها لفترة مؤقتة “ضروري”

أيد عضو مجلس النواب حسن الزرقا بقاء المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز لفترة مؤقتة، لا تتعدى ثلاثة أشهر.

وأوضح الزرقا في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن وليامز قطعت شوطاً كبيراً في الحوار السياسي الليبي، الذي بدأته في مطلع نوفمبر الماضي، ولذلك فإن مجيء مبعوث جديد قد يعيد الأوضاع لنقطة البداية، أو على الأقل، سيستغرق وقتاً لفهم الحالة الليبية على الأرض.

وأضاف النائب عن مدينة سرت: “نحن كليبيين لا نملك الوقت، فالأوضاع تتدهور يوماً عن يوم، اقتصادياً واجتماعياً، وربما عسكرياً أيضاً، وبقاؤها لمدة مؤقتة، قد يساهم في إيضاح الصورة للجميع حول قدرة الحوار السياسي على الاستمرار والنجاح من عدمه”.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت استمرار الأمريكية ستيفاني وليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، في موقعها، بعد اعتذار البلغاري نيكولاي ميلادينوف عن تولي مهام المبعوث الأممي في ليبيا.