الصغير: مرتزقة أجانب تابعين لـ”جويلي” يمارسون عمليات سرقة ونهب بحق المواطنين

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، اليوم الجمعة، إن شخصين من المرتزقة الأجانب الذين كانوا مع الإرهابي أسامة جويلي قاموا بالسطو على مواطن من الزنتان يملك سيارة في بداية منطقة الحمادة شمالاً واتجهوا بسيارته جنوباً وأثناء مرورهم على وادي الشاطي بمنطقة برقن اعترضوا مواطناً آخر من قبيلة الحطمان وسرقوا سيارته.

وأوضح الصغير، من خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مجموعة من الشباب من مختلف مناطق وادي الشاطي ومن كل قبائلها وبينهم العسكري والمدني ودون انتظار، تعقبوا آثار الجناة وعثروا عليهم واشتبكوا معهم، ثم قتلوا أحد قطاع الطرق وقبضوا على الآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24