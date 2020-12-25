خبير قانون دولي: تسجيل الاتفاقية البحرية بين مصر واليونان يبطل نظيرتها بين تركيا والوفاق

أكد أستاذ القانون الدولي العام المصري، مساعد عبدالعاطي، أن تسجيل الأمم المتحدة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يغلق الباب أمام أطماع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أن نشر الأمم المتحدة للاتفاقية والاعتراف الرسمي بها يبطل بشكل واقعي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وشدد عبد العاطي على أن هذا الاعتراف يعطي مزيدا من الاستقرار بين دول شرق المتوسط، واصفا إياه بالمكسب الكبير لليونان في مواجهة تركيا.

وكانت الخارجية اليونانية قد أعلنت في وقت سابق، أن الأمم المتحدة نشرت رسميا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، الموقعة في 6 أغسطس الماضي، على موقع الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار من قبل مكتب الشؤون القانونية بالمنظمة، ونشر الموقع الاتفاق ممهورا بختم المنظمة، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي بدورها تمنح القاهرة وأثينا حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة.

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