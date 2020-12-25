تبادل أسرى بين القوات المسلحة والوفاق

أخبار ليبيا24

أفاد مقربون، من إحدى عائلات، أسرى القوات المسلحة الليبية لدى قوات الوفاق، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح عدد من الأسرى، الذين اعتقلوا أثناء اقتحام قوات الوفاق لمدينة غريان يوم 26 أغسطس 2019.

وعلمت، وكالة أخبار ليبيا24، من مقربين من أسرة “مجيد العرفي” اليوم الجمعة، إطلاق سراح ابنهم “شاهين عمر مجيد العرفي” رفقة نحو 35 شخصًا آخرين، كانوا قد أسروا في أحداث غريان في أغسطس 2019.

وتأتي هذه العملية في إطار عملية تبادل إطلاق الأسرى بين القوات المسلحة الليبية وقوات الوفاق، والذي تم أسرهم خلال عملية تحرير العاصمة طرابلس خلال العامين الماضيين.

وكان المدعي العام العسكري بالقوات المسلحة الليبية، عضو اللجنة العسكرية 5+5، اللواء فرج الصوصاع، قد أكد في 3 ديسمبر الجاري، أن العمل جارٍ لحصر الأسرى من العناصر الذين تم القبض عليهم خلال العمليات العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق؛ تمهيداً لتبادلهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت الصوصاع، في تصريح صحفي، أن عملية التبادل تأتي بمساعدة إيجابية من بعض حكماء القبائل الليبية، ومنظمتي الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الليبي.

وأكد الصوصاع، أن هناك اتصالات للإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات (5+5) الأخيرة، لمعالجة كثير من القضايا الإنسانية التي ترتبت على الاشتباكات العسكرية خلال، السنوات الماضية، وفي مقدمتها الأسرى.