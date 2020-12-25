تسجيل 461 إصابة و628 حالة شفاء في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أربعمئة وإحدى وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل ألفين وثمانمئة واثنتين وثمانين عينة، هذا وأشار المركز في بيانه رقم مئتين وخمسة وثمانين إلى تسجيل البلاد ستمئة وثمانيا وعشرين حالة شفاء، وست عشرة وفاة.
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قناة ليبيا
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