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تسجيل 461 إصابة و628 حالة شفاء في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أربعمئة وإحدى وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل ألفين وثمانمئة واثنتين وثمانين عينة، هذا وأشار المركز في بيانه رقم مئتين وخمسة وثمانين إلى تسجيل البلاد ستمئة وثمانيا وعشرين حالة شفاء، وست عشرة وفاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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