الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الوفاق مسؤولية اختطاف محمد رضوان وتطالب بالإفراج عنه

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، اعتقال الناشط محمد رضوان، رئيس رابطة مفقودي تاورغاء، من قِبَل مسلحين يتبعون مكتب جهاز الأمن الداخلى بمدينة مصراتة من وسط مدينة تاورغاء ظهر اليوم، ولا يزال مصيره مجهول للآن.

وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن رضوان، محملةً مسؤولية سلامته لمكتب جهاز الأمن الداخلي مصراتة.

كما طالبت اللجنة، بإنهاء ظاهرة الاختطافات والاعتقالات التعسفية في عموم ليبيا، داعية حكومة الوفاق غير المعتمدة إلى العمل الجدي على احترام حرية الرأي والتعبير وضمان حق التعبير عن الرأي لكافة الآراء والتوجهات السياسية.

ودعت اللجنة، الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز غير القانوني والاعتقال العشوائي بدون أوامر من الجهات القضائية، بالكشف عن مصير المعتقلين وكافة المختطفين والمختفين قسرياً وإطلاق سراحهم فوراً.

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