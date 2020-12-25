مستنجداً بمستشار أردوغان.. العبيدي: اضمنوا لنا حقوقنا في أي مفاوضات

كشف سعد العبيدي عضو جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، ورئيس ما تعرف برابطة “مهجري بنغازي” عن لقاء جمعه في العاصمة التركية أنقرة مع سعد ياسين رئيس رابطة مهجري بنغازي مع ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشؤون حزب العدالة والتنمية.

وكتب “العبيدي” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، تفاصيل اللقاء واصفاً إياه بالمهم، وفق تعبيره.

وقال القيادي الإخواني ومقدم البرامج على قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح” قائلاً: إن “ملف مهجري بنغازي يجب أن يتصدر أولوية أي مفاوضات أو تسويات” على حد تعبيره.